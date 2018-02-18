Астролог попередив про нову хвилю економічної кризи
Директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби, астролог Ігор Нікішин спрогнозував, що світова економічна система стоїть на порозі дуже потужною трансформації, яка продовжуватиметься і в 2019 році.
Ризики нової хвилі економічної кризи зростають з травня по листопад, хоча це можуть бути лише перші вісники, розповів експерт на чаті в "Главреді".
Читайте такожЕкономіка України за рік зросла на 2,2%"Щодо курсу валюти, то стрибки, безумовно, очікуються, причому досить різкі, але точну амплітуду поки сказати не можу — не настільки детально опрацьовував саме прогноз курсу гривні", — заявив він.
Раніше Ігор Нікішин спрогнозував, що у вересні-жовтні 2018-го Євросоюз може бути на межі розпаду, але, в підсумку, цього все ж не станеться, також буде криза в 2020-2021 роки, коли можуть відпадати окремі держави.