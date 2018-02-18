Астролог попередив про нову хвилю економічної кризи

Світова економічна система стоїть на порозі дуже потужної трансформації, зазначив експерт.

Директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби, астролог Ігор Нікішин спрогнозував, що світова економічна система стоїть на порозі дуже потужною трансформації, яка продовжуватиметься і в 2019 році.

Ризики нової хвилі економічної кризи зростають з травня по листопад, хоча це можуть бути лише перші вісники, розповів експерт на чаті в "Главреді".

Читайте такожЕкономіка України за рік зросла на 2,2%"Щодо курсу валюти, то стрибки, безумовно, очікуються, причому досить різкі, але точну амплітуду поки сказати не можу — не настільки детально опрацьовував саме прогноз курсу гривні", — заявив він.

Раніше Ігор Нікішин спрогнозував, що у вересні-жовтні 2018-го Євросоюз може бути на межі розпаду, але, в підсумку, цього все ж не станеться, також буде криза в 2020-2021 роки, коли можуть відпадати окремі держави.