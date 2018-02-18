"Борги потрібно віддавати": у Світовому банку нагадали Україні про боргові зобов'язання

Через непогашені заборгованості Україна може втратити можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона може втратити можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер. При цьому він зберігає оптимізм і впевнений, що у найближчі роки Україна зможе виплатити свої борги.

"Вже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся наодинці з "борговою" проблемою, — зазначив представник СБ. — Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, що склалася зараз, коли більшість виплат припала на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь", - заявив Муллер.

Читайте такожВідповідальність за накопичені борги влада перекладає на український народ – СкоцикПри цьому він зазначив, що для того, щоб не втратити можливість залучення нових кредиторів, "міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися".

"Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень", - попередив віце-президент Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна витрачає 130 мільярдів гривень у рік на обслуговування зовнішнього боргу, що є важкою ношею для кожної української сім'ї.