"Борги потрібно віддавати": у Світовому банку нагадали Україні про боргові зобов'язання

20:13, 18 лютого 2018
Фінанси
2011
У Світовому банку нагадали Україні про борги / фото УНІАН

Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона може втратити можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер. При цьому він зберігає оптимізм і впевнений, що у найближчі роки Україна зможе виплатити свої борги.

"Вже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся наодинці з "борговою" проблемою, — зазначив представник СБ. — Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, що склалася зараз, коли більшість виплат припала на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь", - заявив Муллер.

Читайте такожВідповідальність за накопичені борги влада перекладає на український народ – СкоцикПри цьому він зазначив, що для того, щоб не втратити можливість залучення нових кредиторів, "міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися".

"Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень", - попередив віце-президент Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна витрачає 130 мільярдів гривень у рік на обслуговування зовнішнього боргу, що є важкою ношею для кожної української сім'ї.

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Теги: #Світовий банк#зовнішній борг України