"Борги потрібно віддавати": у Світовому банку нагадали Україні про боргові зобов'язання
Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона може втратити можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.
Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер. При цьому він зберігає оптимізм і впевнений, що у найближчі роки Україна зможе виплатити свої борги.
"Вже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся наодинці з "борговою" проблемою, — зазначив представник СБ. — Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, йдеться про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, що склалася зараз, коли більшість виплат припала на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь", - заявив Муллер.
Читайте такожВідповідальність за накопичені борги влада перекладає на український народ – СкоцикПри цьому він зазначив, що для того, щоб не втратити можливість залучення нових кредиторів, "міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися".
"Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень", - попередив віце-президент Світового банку.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна витрачає 130 мільярдів гривень у рік на обслуговування зовнішнього боргу, що є важкою ношею для кожної української сім'ї.