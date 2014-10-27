Росія через санкції та дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%

Держдума РФ 24 жовтня схвалила проект бюджету на 2015-2017 роки у першому читанні. Але ситуація змінилася, проект був складений за іншої економічної реальності, повідомив депутатам міністр фінансів Антон Сілуанов, - потрібен запасний варіант бюджету, пишуть "Ведомости".

Проект бюджету базується на прогнозі Мінекономрозвитку, передбачає збереження ціни бареля нафти в $100 всі три роки, скасування санкцій щодо Росії з 2015 р. і послідовне прискорення темпів економічного зростання також з наступного року. Голова Рахункової палати Тетяна Голікова, чиє відомство засумнівалося в обгрунтованості ряду параметрів макропрогнозу, тим не менш рекомендувала депутатам бюджет в першому читанні прийняти: «Це запорука стабільності ситуації в країні і того, що зобов'язання, які держава взяла на себе, будуть реалізовані».

Читайте такожУ Росії сподіваються на скасування санкцій Заходу до середини 2015 рокуПрораховувалися кілька запасних варіантів, виходячи з ціни нафти до $80-90, збереження санкцій і стагнації економіки, розповів чиновник Мінфіну. При розвитку одного з розроблених негативних сценаріїв передбачається, що протягом року курс рубля складе 50 руб./$, нафта буде коштувати $85/бар., інфляція складе 4%, а падіння ВВП - 10% рік до року, каже чиновник уряду. «Однак в урядовій комісії ми не хочемо пов'язувати скорочення витрат з кризовим сценарієм, завдання - провести скорочення в будь-якому випадку, в порядку оптимізації», - підкреслює він.

Скорочення витрат не торкнеться бюджету 2015 р., в якому передбачена можливість використовувати до 500 млрд руб. з резервного фонду, вказує Сілуанов, але резерви не безмежні, а несприятлива економічна ситуація може бути затяжною. Мова не про перегляд бюджету, а про його адаптацію до нових економічних умов, уточнив міністр. Так, витрати в реальному вираженні за сім років до 2015 р. зросли на 27%, а доходи - лише на 0,8%, пояснив він, і якщо ще в 2012 р. планувалося, що в 2017 р. доходи складуть 18,3 трлн руб., то через два роки план скорочений до 16,5 трлн. Але і цей план виглядає нереалістичним: за два роки до внутрішніх економічних проблем додалися зовнішні.

Читайте такожРосійський рубль продовжує бити антирекордиЗниження ціни нафти на кожен долар призводить до недоотримання бюджетом 80 млрд руб. нафтогазових доходів, порахували в Центрі розвитку Вищої школи економіки. При зниженні ціни нафти до $85 бюджет втратить 1,2 трлн руб., але частина втрат компенсується ослабленням рубля. За оцінками Мінфіну, послаблення курсу до долара на кожен 1 руб. приносить 190-200 млрд руб. додатково. Однак девальвація веде також до гальмування економіки, скорочення податкової бази, вказує Олександра Сусліна з Економічної експертної групи; з урахуванням цього сукупні втрати можуть бути навіть вище, ніж нафтогазові, приблизно на чверть - 1,5 трлн руб.

Мінфін буде пропонувати механізми скорочення витрат на 10%, повідомив «Ведомостям» високопоставлений чиновник відомства і підтвердив чиновник Білого дому: це вивільняє близько 1,5 трлн руб. У внесеному до Держдуми проекті бюджету видатки на 2016-2017 роках вже було фронтально скорочено на 2%.

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