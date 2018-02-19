Долар та євро в обмінниках застигли на місці

Продати долари можна за 27,05 гривні, євро - за 33,50 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 19 лютого складає 27,30 гривні, євро - 34,00 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,05 гривні, євро - за 33,50 гривні.

У п'ятницю, 15 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах також становила 27,30 гривні, євро - 34,00 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,60/33,65 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 гривні/рубль.