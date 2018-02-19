Стивідори недоплатили в бюджет не менше півмільярда гривень – Бамбізов

Також Бамбізов розписав і схему, завдяки якій стивідорам вдалося мінімізувати податки.

Завдяки схемам зменшення бази до оподаткування і виносу точки прибутковості за межі України стивідорні компанії недоплатили в бюджет не менше півмільярда привень, написав у своєму блозі на "Обозревателе" начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов.

За його словами, півмільярда – це лише за попередніми розрахунками. Наразі тривають перевірки, донараховано вже більше 100 млн грн, які вже оскаржуються у судах.

Також Бамбізов розписав і схему, завдяки якій стивідорам вдалося мінімізувати податки. За його словами, послуги перевалки часто надаються підприємствами-пов’язаними особами підприємствам-нерезидентам, які є посередниками та мають офшорний статус, що даєможливість розділяти сплату за послугу на дві частини: третину сплачувати українському оператору, а дві третини виводити з України. Її підприємство-нерезидент сплачує пов’язаній з компанією-стивідором материнскій компанії, що зареєстрована в країні з пільговим оподаткуванням.

Під кінець блогу Бамбізов звернувся до стивідорів із закликом свідомо перейти до повноти декларування і розширення бази оподаткування в Україні. “В будь-якому разі ми намагатимемося зробити все, щоб комерційна діяльність, що відбувається на території України і з використанням наших потужностей, приносила зиск насамперед Україні, її бюджету та народу”, - пообіцяв Бамбізов.