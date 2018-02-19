Держстат підрахував, скільки отримують українці

У Держстаті впевнені, що майже половина українців отримують зарплату від 6 тисяч до 10 тисяч гривень.

В Україні частка штатних працівників, які отримують заробітну плату від 6 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, у грудні 2017 року становила 49,6%, що на 2,7 відсоткових пункти більше, ніж у березні 2017 року, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, у грудні 2017 року нарахування в межах мінімальної заробітної плати в Україні мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 п. п. менше, ніж у березні 2017 року.

Відзначається, що частка працівників із заробітною платою від 3,2 тисячі гривень до 6 тисяч гривень у грудні минулого року становила 43,8%, при цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року збільшилась на 38,3%, а порівняно з жовтнем 2017 року зросла на 0,4% - до 7479 гривень.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривні з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.