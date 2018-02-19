Гройсман пообіцяв не давати спуску "контролерам", які заважають працювати бізнесу

Прем'єр зазначив, що якщо не допоможе прийнятий в минулому році так званий закон "маски-шоу стоп", то він вийде з іншою законодавчою ініціативою.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає викликом для всіх гілок влади забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в країні, і пообіцяв не дати спуску "контролерам", що заважають бізнесу працювати.

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Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

Прем'єр-міністр назвав ворогами держави тих, хто намагається заважати національному бізнесу розвиватися.

"Я вважаю, що це вороги нашої держави... Я вважаю це виклик для всіх гілок влади, і я наполягаю на тому, щоб ніхто не заважав працювати бізнесу в країні. Ті, хто створює робочі місця, ті хто розвиває економіку, - це ті люди, яких ми повинні берегти і допомагати їм, не заважати їм робити свою справу", - підкреслив прем'єр.

Гройсман зазначив, що якщо для вирішення вищезазначеної проблеми не допоможе прийнятий в минулому році так званий закон "маски-шоу стоп", то він вийде з іншою законодавчою ініціативою.

"Я їм спуску не дам, вони будуть поважати український бізнес", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп".

Закон, зокрема, вводить обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

Крім того, документ дозволяє людині скористатися допомогою адвоката при проведенні обшуків у нього. Також у законі йдеться про те, що адвокат може самостійно вести зйомку обшуків, однак не може розголошувати дані досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора. За розголошення таких даних передбачається кримінальна відповідальність.