У МВФ висунули вимоги щодо Антикорупційного суду в Україні

У Фонді зазначили, що розгляд законопроекту про антикорупційний суд має відповідати парламентській процедурі.

Міжнародний валютний фонд наполягає на невідкладному розгляді парламентом України законопроекту про антикорупційний суд з урахуванням поправок, які забезпечать його відповідність зобов'язанням країни в рамках програми співпраці з Фондом.

Про це повідомляється в прес-релізі МВФ за підсумками візиту технічної місії в Україну.

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"На даний час важливо, щоб органи влади України забезпечили невідкладний розгляд, але відповідно до парламентських процедур, законопроекту про антикорупційний суд, та щоб під час розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність з передбаченими програмою співпраці з МВФ - УНІАН) зобов'язаннями країни і рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи", - йдеться в повідомленні.

Також у Фонді зазначили, що для продовження співпраці Україна також має виконати свої зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах.

"Має бути також забезпечений додатковий прогрес відносно решти відстрочених заходів, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, включно із заходами в енергетичному і податково-бюджетному секторах. Обговорення буде проходити протягом наступних тижнів", - зазначили у Фонді.

Як повідомляв УНІАН, група експертів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві для проведення технічних консультацій з українською владою з 12 по 16 лютого.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс в парламент проект закону про Вищу антикорупційному суді. Також глава держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищу антикорупційному суді". Обидва законопроекти визначені як невідкладні. Громадські організації та міжнародні партнери України, включаючи Міжнародний валютний фонд, розкритикували законопроекти через їх невідповідність рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема у питанні забезпечення незалежності відбору суддів.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортного паритету, створити Антикорупційний суд і забезпечити виконання бюджету на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.