Гривня почала тиждень на рівні 27,03 за долар

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 33,49/33,54 грн/євро.

У понеділок, 19 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середині торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриття торгів котирування гривні на міжбанку не змінилися.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,49/33,54 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,4780/0,4793 грн /рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,0111 грн/ дол., учасники ринку на цю годину уклали 156 угод на суму 65,02 млн дол.