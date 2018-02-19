"ПриватБанк" повідомив про шахрайський додаток "Універсальний мобільний банкінг"

Раніше банк назвав підготовку колективного позову проти себе безпрецедентним масовим фішингом особистих даних громадян.

Націоналізований "ПриватБанк" попередив клієнтів про небезпеку реєстрації та використання програми для Android "Універсальний мобільний банкінг", розміщеного в Google Play 14 лютого, називаючи його шахрайським.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі фінустанови, єдиним додатком для використання послуг банку з мобільних пристроїв є "Приват24", і будь-які сторонні "мобільні банки являють собою фішингові програми для крадіжки особистих даних і грошей клієнтів.

За інформацією банку, додаток "Приват24" використовують понад 6 мільйонів осіб.

Раніше, 16 лютого, "ПриватБанк" назвав появу в інтернеті сайту для підготовки колективного позову до банку безпрецедентним в історії банківського ринку масових фішингом (збором даних) особистих даних громадян.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.

За інформацією міністра фінансів України Олександра Данилюка, оновлена стратегія для державних банків, затвердження якої урядом очікується протягом тижня-двох, передбачає повний вихід держави з капіталу "Приватбанку" протягом 5 років