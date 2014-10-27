СБУ вирішила перевірити приналежність "Брокбізнесбанку" Курченку

Служба безпеки України ініціювала розгляд Антимонопольним комітетом України справи стосовно факту придбання без відповідного дозволу акцій АТ «Брокбізнесбанк» рядом столичних комерційних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, приводом для перевірки стали виявлені СБУ ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Читайте такожПо справі Курченка до відповідальності притягнуто троє колишніх чиновниківВстановлено, що у серпні 2013 року відповідні комерційні структури, фактично пов’язані між собою, набули контролю над АТ «Брокбізнесбанк» з порушенням встановленого законодавством порядку - без обов’язкового в таких випадках дозволу органів Антимонопольного комітету України.

За такого роду порушення, допущені суб’єктами господарювання, законодавством передбачено штрафні санкції в розмірі 5% від їхнього річного обороту.

У рамках вказаної справи здійснюється перевірка інформації про ймовірну підконтрольність зазначених комерційних структур бізнесмена Сергію Курченку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 р. на основі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію.

З 3 березня в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЭК Курченка.