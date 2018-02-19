Голова Нацбанку за рік заробив понад 15 мільйонів гривень

У 2016 році Смолій отримав сукупний дохід розміром майже 18,6 мільйона гривень.

Виконуючий обов'язки голови Національного банку України Яків Смолій отримав у 2017 році 15,202 мільйона гривень доходу.

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Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій чиновників, оприлюднені на сайті Національного агентства з запобіганню корупції.

Згідно з декларацією, в минулому році Смолій отримав 5,453 мільйона гривень дивідендів від компанії з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент"; 4,846 мільйона гривень відсотків за коштами в "Укрексімбанку"; 2,493 мільйона гривень від надання в оренду ряду об'єктів нерухомості; 2,306 мільйона гривень у вигляді заробітної плати в НБУ.

За інформацією на сайті НБУ, у 2016 році Смолій отримав сукупний дохід у розмірі майже 18,6 мільйона гривень, з яких 7,3 мільйона гривень - відсотки за депозитами; 5,3 мільйона гривень - дивіденди; 3,1 мільйона гривень - дохід від передачі в оренду комерційного нерухомого майна; 1,8 мільйона гривень - заробітна плата до оподаткування і сплати військового збору.

Довідка УНІАН. Перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки голови регулятора з 11 травня 2017 року, після того як глава НБУ Валерія Гонтарєва подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку. До звільнення чинна глава НБУ повинна відзвітувати перед Верховною Радою.

18 січня Порошенко представив до парламенту, як того вимагає Конституція України, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалені Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

За словами голови парламенту Андрій Парубія, парламент розгляне призначення нового глави НБУ після співбесід з усіма фракціями парламенту, що можливо до кінця лютого.