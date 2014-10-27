ПриватБанк відкрив своїм корпоративним клієнтам сервіс електронної реєстрації податкових накладних

Як повідомили в банку, такий порядок буде обов'язковим для всіх платників ПДВ з 1 січня 2015 року, у відповідності з Законом України № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.14 р. Не чекаючи початку року, корпоративні клієнти Приватбанку можуть вже зараз підключитися до технології електронної звітності, що дозволить налаштувати роботу і уникнути несподіванок у момент введення обов'язкового реєстрування ПДВ-накладних.

"Тепер створити податкові накладні, реєструвати в Єдиному реєстрі та обмінюватися ними з контрагентами можна через Інтернет-банк "Приват24 для бізнесу", - каже керівник напрямку "Обслуговування малого та середнього бізнесу" Приватбанку Олександр Ніколенко. - Банк не тільки дає можливість безкоштовно користуватися сучасним сервісом, але й оперативно інформує і консультує про зміни в роботі з ПДВ через Приват24".

Сервіси для роботи з електронними ПДВ-накладними та звітністю працюють в Приват24 (розділ "Електронні документи та звіти") і системі "Бухгалтерія Онлайн". Якщо партнер - одержувач накладної також є користувачем «Приват24 для бізнесу», то він відразу побачить цей документ у відповідному розділі журналу.

Накладні, що підлягають реєстрації, можуть створюватися і підписуватися за допомогою електронно-цифрового підпису (ЕЦП) прямо в інтерфейсі сервісу або імпортуватися з бухгалтерських систем, наприклад, з 1С. Ключі електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) Приватбанку надаються для клієнтів безкоштовно.

Крім електронних ПДВ накладних клієнти Приватбанку можуть формувати електронні звіти і безкоштовно відправляти їх в державні органи в будь-який час доби, без вихідних. При необхідності служба підтримки бухгалтерів Приватбанку допоможе правильно заповнити звіт.