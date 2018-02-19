У Києві викрили центр мінімізації митних платежів

За даними ДФС, зловмисники використовували ряд спеціально створених підконтрольних підприємств-імпортерів, у тому числі нерезидентів.

Державна фіскальна служба ліквідувала центр мінімізації митних платежів, який діяв на території міста Києва та інших регіонів України.

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Про це повідомила прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, у рамках розслідування кримінального провадження було встановлено низку осіб, які, використовуючи схему зустрічних потоків, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами і легалізації товарів, що ввозяться контрабандним шляхом.

У своїй діяльності зловмисники використовували ряд спеціально створених підконтрольних підприємств-імпортерів, у тому числі нерезидентів. Митне оформлення зазначених товарів здійснювалось за заниженою вартістю, використовуючи виготовлені організаторами підроблені пакети документів від імені підприємств-нерезидентів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав усі правоохоронні органи до консолідованої позиції в боротьбі з корупцією на митницях, що дасть змогу вивести з тіні і залучити до держбюджету 70 млрд грн.