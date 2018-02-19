В Україні нарахували більше 700 місць масової реєстрації компаній

Найбільше компаній - 2006 активних і 287 закритих - зареєстрована в Києві на вул. Мельникова, 12.

В Україні понад 700 адрес, на яких зареєстровано понад 50 компаній.

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Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

Як зазначається у повідомленні, найбільше компаній - 2006 активних і 287 закритих - зареєстрована в Києві на вул. Мельникова, 12.

Також повідомляється, що найбільша кількість місць масової реєстрації - у Київській, Одеській та Харківській областях.

Як пояснює юрист консалтингової компанії «Оланс-груп» Анастасія Шуберт, терміну «місце масової реєстрації» в українському законодавстві немає, і це швидше негласне поняття. «Податкова могла в своїй внутрішній програмі поставити позначку про підприємство. Всі співробітники податкової це бачили і могли більш детально перевіряти таку компанію», - прокоментувала вона.

За словами юриста, якщо раніше податкова могла не видати свідоцтво ПДВ за відсутності компанії за місцем реєстрації або знаходженні за місцем масової реєстрації, то зараз ці норми відмінені, а перевірка розташування компанії більше не проводиться.

Також повідомляється, що це підтвердили і в Державній фіскальної службі. «На даний момент місце масової реєстрації не вважається проблемою, тому ці дані відсутні в тому числі і на нашому сайті», - наводиться в повідомленні коментар ДФС.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, в Україні 16743 компанії досі не розкрили інформацію про своїх кінцевих власників, яку були зобов'язані оприлюднити ще в 2015 році.