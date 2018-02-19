В Україні прискорилася інфляція: області-лідери зростання цін

Найвища інфляція в січні зафіксована у Закарпатській області на рівні 2,4%.

Найвищий рівень інфляції в Україні в січні 2018 року до грудня 2017 року на рівні 2,4% зафіксовано в Закарпатській області.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, також найвищий рівень інфляції зафіксовано у Чернівецькій області -2,1%, Херсонській - 1,8%, Івано-Франківській областях - 1,8%.

За даними Держстату, найнижча інфляція у січні 2018 року зафіксована в Черкаській, Харківській, Тернопільській областях на рівні 1,1%.

У січні 2018 року продукти харчування найбільше подорожчали у Херсонській області - на 2,9%, алкогольні напої - у Закарпатській області - на 2,4%, житлово-комунальні послуги - у Дніпропетровській області - 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2017 року, прискорилася до 1,5% з 1%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2018 році на 3,2% при інфляції 10%, Світовий банк - зростання ВВП на 3,5% при інфляції 10%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року може становити 3% при інфляції до 11,5%.