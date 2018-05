Скільки у світі держав: Мінекономрозвитку пояснило дані про експорт України до 223 країн

За даними Мінекономрозвитку, Україна торік дійсно експортувала свої товари до 223 країн, і уряд не помилився, коли вказував цю цифру.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пояснює дані про експорт України до 223 країн - тоді як інші офіційні джерела вказують на наявність у світі 197 держав - використанням для обліку інформації зі статистики зовнішньої торгівлі списку з 250 країн, до якого входять також залежні та інші території.

Про це йдеться в повідомленні міністерства в мережі Facebook.

«Так, Україна торік експортувала свої товари до 223 країн, і уряд не помилився, коли вказував о цю цифру. В даному випадку статистична класифікація країн світу підготовлена відповідно до Національного стандарту України «Коди назв країн світу» і ґрунтується на розробленому статистичним відділом Організації Об'єднаних Націй (ООН) списку Standard Country or Area Codes for Statistical Use. Статистичні спостереження ведуться стосовно 250 країн (сучасних і колишніх), залежних або інших територій», - йдеться у повідомленні.

Мінекономрозвитку зазначило, що цю класифікацію використовують тільки для обліку та обміну інформацією зі статистики зовнішньої торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті розгорілася дискусія через інфографіку зростання українського експорту в 2017 році, оприлюднену прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Згідно з інформацією, представленою главою уряду, Україна експортує свою продукцію до 223 країн. Користувачі соцмереж, своєю чергою, зазначили, що на сьогодні в світі існує лише 197 держав: 193 держави-члени ООН, а також Ватикан, Палестина і державні утворення Ніуе і Острови Кука.