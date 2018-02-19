В українських банках обсяг непрацюючих кредитів досяг майже 600 мільярдів гривень

Частка таких кредитів у загальному обсязі кредитів знизилася до 54,5%.

Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках на 1 січня 2018 року становив 594,999 млрд грн, що на 15,766 млрд грн, або на 3,5% більше показника на 1 березня минулого року - період початку публікації відповідної статистики з урахуванням показників усіх банків.

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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України щодо непрацюючих кредитів, за якими зафіксовано дефолт – прострочення платежу за активом понад 90 днів (30 для банків-боржників) або низька ймовірність своєчасного погашення боргу без стягнення забезпечення.

Згідно з даними НБУ, всупереч зростанню обсягу непрацюючих кредитів, їх частка за відповідний період знизилася на 1,36 п. п. - до 54,54% на початок поточного року.

Також повідомляється, що загальний обсяг кредитів на 1 січня становив 1,091 трлн грн, що на 54,716 млрд грн, або на 6,6% більше показника на 1 березня 2017 року.

Довідка УНІАН. Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за січень-листопад 2017 року зросли на 2,1%, – до 1,283 трлн грн.

Станом на 1 грудня кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 86, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.