Голосування в Раді за нового голову НБУ можливе наступного тижня

За словами одного з депутатів, підготовка до прийняття парламентом цього рішення цікавила представників місії МВФ.

Розгляд у сесійній залі Верховної Ради питання про призначення нового голови Національного банку України очікується наступного пленарного тижня (з 26 лютого до 2 березня - УНІАН).

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Про це повідомили в прес-службі «Блоку Петра Порошенка» з посиланням на народного депутата Михайла Довбенка, який наразі очолює Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Довбенко зазначив, що підготовка до прийняття парламентом рішень про звільнення й призначення голови НБУ цікавила представників місії Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Києві з 12 до 16 лютого.

«Ми обмінялися думками про те, як бачить перспективу розвитку фінансово-банківського сектору кандидат на посаду голови НБУ Яків Смолій», - сказав депутат.

За його словами, представники Фонду позитивно оцінили ухвалення Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України й удосконалення процесів управління кредитними ризиками банків», який на сьогодні вже готовий до реалізації в банківському секторі.

Як повідомляв УНІАН, група експертів Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві для проведення технічних консультацій із українською владою з 12 до 16 лютого. За підсумками роботи експертів МВФ закликав український парламент невідкладно розглянути законопроект про антикорупційний суд із урахуванням поправок Венеціанської комісії Ради Європи. Також у Фонді відзначили, що для продовження співробітництва Україна повинна виконати свої зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах. Обговорення продовжиться протягом наступних тижнів.

Перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки керівника регулятора з 11 травня 2017 року, після того як голова НБУ Валерія Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прохання про відставку. До звільнення діюча очільниця НБУ має прозвітувати перед Верховною Радою. Порошенко 18 січня представив до парламенту, як того вимагає Конституція України, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву й призначити на її місце Смолія.