Нацбанк знову опустив офіційний курс гривні нижче 27 за долар

Офіційний курс НБУ на 20 лютого: 100 USD – 2701.1922 грн; 100 EUR – 3352.1795 грн; 10 RUR - 4.7941 грн

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2701.1922 (19 лютого – 2699.0889)

100 EUR – 3352.1795 (19 лютого – 3364.1444)

10 RUR – 4.7941 (19 лютого – 4.7894)

У понеділок, 19 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 грн/дол.

Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара нижчі на 1 копійку в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановвилися на рівні 33,42/33,45 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0119 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 386 угод на суму 183,56 млн дол.