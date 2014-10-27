Гривня на міжбанку тримається на 13,12 за долар

Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 27 жовтня, на середину торгів установилися на рівні 12,95/13,12 грн/дол. і, таким чином, практично не змінилися порівняно з відкриттям торгів (12,95/13,11).

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що кількість операцій на валютному міжбанку незначна, а попит на валюту традиційно перевищує пропозицію.

За інформацією співбесідника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 16,47-16,62, щодо російського рубля – 0,3120/0,3140.

Читайте такожНБУ вирішив видавати банкам менше стабілізаційних кредитівЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України під час валютної інтервенції 24 жовтня продав банкам 199,970 млн дол. за курсом 12,95 грн/дол. під потреби клієнтів банків.

Під час валютної інтервенції 22 жовтня регулятор продав банкам 99,77 млн дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол.

Нагадаємо, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40.