Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження

Метою ухвалення запропонованого Гройсманом законопроекту є "відновлення повноцінного державного нагляду".

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зняти обмеження на проведення Державною службою з питань праці перевірок дотримання законодавства про працю підприємствами.

Про це йдеться в законопроекті №8045, зареєстрованому в Раді 15 лютого, передає Економічна правда.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в результаті змін до закону "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 3 листопада 2016 року органи контролю втратили право безперешкодної інспекції підприємств.

Натомість, їх зобов'язали завчасно попереджати про відвідування підприємств і проводити інспекцію у присутності керівництва підприємства.

Також повідомляється, що узаконення обмежень при проведенні перевірок у сфері дотримання законодавства з питань праці не дозволяє належним чином і вчасно забезпечувати такі права.

Метою прийняття законопроекту є відновлення повноцінного державного нагляду, у тому числі гірського, і контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, охорони праці, гігієни праці.

Зазначається, що ефективність нагляду Держпраці може бути забезпечено його раптовістю, можливістю у разі загрози здоров'ю або життю людини зупинити виконання робіт, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.