Рубль продовжує падати через наслідки санкцій Заходу проти Росії

Рубль торгується в мінусі вранці понеділка, однак попит на валюту поки в основному компенсується продажем експортної виручки під великі податки, пише Reuters.

Нівелювати негативні наслідки локального попиту в умовах обмеження доступу через санкції до західних ресурсів можуть також очікування запуску Центробанком валютного репо, а також деяке зниження напруженості після підтвердження агентством S&P інвестиційного рейтингу Росії.

Рубль на 11.30 мск подешевшав до 41,93 щодо долара США і до 53,22 - щодо євро, втрачаючи 2 і 16 копійок відповідно.

Бівалютний кошик на цей час подорожчав проти рубля на 8 копійок до 47,01, на початку торгів відзначившись на новому екстремумі 47,08.

За оцінкою учасників ринку, Центробанк поки не підвищував на 5 копійок валютний коридор до 38,10-47,10, хоча котирування кошика деякий час знаходилися вище попередньої межі 47,05.

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Очікування зниження рейтингу до "сміттєвого" призвели до попиту на валюту і падіння рубля до абсолютних мінімумів на попередній, п'ятничній сесії, а ЦБ підвищив коридор на 35 копійок, продавши для цього близько $2,5 мільярда.

ЦБ міг витратити вже $18 мільярдів із початку жовтня, тоді як експортери в поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.