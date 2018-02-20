Тепер заживуть: Венесуела запустила свою криптовалюту
09:31, 20 лютого 2018Фінанси
329
На думку глави Венесуели, запуск кріптовалюти допоможе країні наростити "грошовий суверенітет" і подолати фінансову блокаду.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро / REUTERS
Венесуела запустила свою криптовалюту El Petro. Про це повідомляється в Twitter венесуельського президента Ніколаса Мадуро.
Читайте такожУ Венесуелі підлітка вбили і з'їли через два долари
"Колеги, за кілька хвилин ми запустимо в світ нашу венесуельського криптовалюту El Petro, яка зміцнить нашу економіку", - написав Мадуро. На його думку, це допоможе країні наростити "грошовий суверенітет" та подолати фінансову блокаду.
Про намір Венесуели запустити свою криптовалюту Мадуро оголошував у грудні 2017 року. Він зазначив, що El Petro буде забезпечуватися ресурсами, що видобуваються на території Венесуела, а саме алмазами, золотом і нафтою.
¡Pendientes! En pocos minutos haremos el lanzamiento al mundo de nuestra criptomoneda Venezolana El Petro que viene a fortalecer nuestra economía pic.twitter.com/uWqZApJdyl— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) Лютий 20, 2018
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter