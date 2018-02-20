Тепер заживуть: Венесуела запустила свою криптовалюту

09:31, 20 лютого 2018
Фінанси
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REUTERS

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"Колеги, за кілька хвилин ми запустимо в світ нашу венесуельського криптовалюту El Petro, яка зміцнить нашу економіку", - написав Мадуро. На його думку, це допоможе країні наростити "грошовий суверенітет" та подолати фінансову блокаду.

Про намір Венесуели запустити свою криптовалюту Мадуро оголошував у грудні 2017 року. Він зазначив, що El Petro буде забезпечуватися ресурсами, що видобуваються на території Венесуела, а саме алмазами, золотом і нафтою.

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