НБУ посилив вимоги до банків щодо розкриття інформації

З березня регулятор почне щомісячну публікацію економічних нормативів у розрізі окремих банків.

Національний банк України для підвищення прозорості банківської системи країни розширив перелік даних про фінансовий стан банків і виконання нормативів, що підлягають публікації на сайті регулятора та інтернет-сторінках фінустанов.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №11, яка набирає чинності 21 лютого 2018 року, з березня регулятор почне щомісячну публікацію економічних нормативів у розрізі окремих банків.

На додаток, банки почнуть публікацію на своїх сайтах оборотно-сальдових балансів, інформації про структуру кредитного портфеля в розрізі видів економічної діяльності, а також даних про якість кредитного портфеля.

За оцінками НБУ, дані кроки сприятимуть підвищенню прозорості банків, що відповідає інтересам інвесторів, кредиторів і вкладників.

Довідка УНІАН. Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за січень-листопад 2017 року зросли на 2,1%, – до 1,283 трильйона гривень.

Станом на 1 грудня 2017 року, кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 86, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.