У київських обмінниках знову подешевшала валюта

Продати долари можна за 27,15 гривні, євро - за 33,75 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 20 лютого становить 27,20 гривні, євро - 33,90 гривні. Читайте такожСкільки сьогодні коштує валюта: Нацбанк зміцнив офіційну гривню Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,15 гривні, євро - за 33,75 гривні. У понеділок, 19 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 27,30 гривні, євро - 34,00 гривні. Як повідомляв УНІАН, 19 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар. Котирування гривні відносно євро перебували на рівні 33,42/33,45 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 гривні/рубль.

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