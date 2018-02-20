У київських обмінниках знову подешевшала валюта

11:34, 20 лютого 2018
Фінанси
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REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,15 гривні, євро - за 33,75 гривні.

У понеділок, 19 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 27,30 гривні, євро - 34,00 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро перебували на рівні 33,42/33,45 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 гривні/рубль.

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