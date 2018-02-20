Дивний експорт на мільярди доларів з України до Європи (відео)

Минулоріч Україна експортувала до Європи та РФ виноградних равликів, джмелів, кліщів і павуків.

Виявляється, що крім звичних нам соняшникової олії, меду та молочної продукції, до закордонним друзям і недругам Україна експортує вкрай дивну продукцію, повідомляє ТСН.uа.

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"Україна наступає на полиці іноземних магазинів товарами власного виробництва. На своїй сторінці у фейсбуці прем'єр Гройсман рапортує - наша країна нарощує експорт небувалими темпами, заробіток - божевільні 52 мільярди доларів. Ми проаналізували митні бази і готові розповісти вам, кого або що, крім колишніх грузинських лідерів наша країна відправляє за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, минулого року експортували до Європи 73 тонни українських джмелів, бджіл і мотиля. Найбільше комах "осіло" у Польщі, принісши нашій країні цілих 307 тисяч доларів. Хоч такий експорт і здається смішним, нон приносить серйозний прибуток.

"Коли ми дивимося, що ми можемо експортувати далі через Польщу, то виявляється, що практично всі, тому що це можуть бути і равлики, це можуть бути і страуси, це можуть бути інші, абосолютно дивні речі", - повідомляє видання.

Дійсно, в минулому році в країни ЄС завезли 415 тонн українських виноградних равликів, а це лише на 60 тонн більше за вагу експортованих за кордон, - эммигрировало приблизно 4,5 тисячі душ.

І якщо айтішники приносять прибуток іншій країні, то патріотичні равлики збагатили українських бізнесменів на цілих 360 тисяч доларів.

Втім, не Європою єдиною: зацікавленість усім українським проявляє, як не дивно, і Російська Федерація. Там виявилися не тільки побіжні українські злочинці і чиновники, але і ціла "група армій" кліщів, яких використовують для захисту рослин. Ці комахи в минулому році принесли Україні шалені 653 тисячі доларів.

Також серед "небезпечного" експорту 110 павуків-птахоїдів і 120 тарантулів, які "зловили" для країни 4 тисячі доларів.