Мінфін хоче протягом п'яти років продати два держбанки

Міністерство фінансів хоче повністю вийти з капіталу державних "Приватбанку" та "Укргазбанку".

Міністерство фінансів України планує за 5 років повністю вийти з капіталу двох державних банків – "Приватбанку" та "Укргазбанку".

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Про це повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю "Громадському".

"Ми як ціль бачимо повний вихід з цих банків, якщо ми говоримо про "Приватбанку" та "Укргазбанку", - сказала вона.

За словами Маркарової, Мінфін готовий до будь-якого варіанту зниження своєї частки - небудь поетапний вихід з капіталу, або одночасний повний вихід.

Раніше Маркарова в коментарі УНІАН повідомила, що Мінфін планує найближчим часом винести на розгляд Кабінету міністрів опрацьовану стратегію для держбанків, ключові зміни якої пов'язані з націоналізацією "Приватбанку". За її словами, також зміни торкнулися стратегію "Ощадбанку" і терміни приватизації держбанків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати "ПриватБанк", керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Крім "Приватбанку", держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками – "Укрексімбанком", "Ощадбанком" та "Укргазбанком".

Згідно діючої стратегії реформування державного банківського сектора, Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. Продаж 20% акцій найбільших державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – була запланована на середину 2018 року.

Наприкінці минулого року Мінфін підписав меморандум про підтримку приватизації з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо "Ощадбанку" та з Міжнародною фінансовою корпорацією (структурою Світового банку) – щодо "Укргазбанку".

За оцінками Національного банку, витрати держави на капіталізацію банків в Україні за 25 років становлять 10 мільярдів доларів.