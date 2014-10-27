Державний «Укрексімбанк» за 9 місяців отримав майже 4 млрд гривень збитку

Державний «Укрексімбанк» у січні-вересні 2014 року отримав 3,951 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року банк отримав 139,271 млн грн прибутку, повідомив банк у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 39,56% - до 131,527 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 20,85%, до 51,088 млрд грн, зобов'язання - на 54,36%, до 117,557 млрд грн, кошти клієнтів - на 72,27%, до 74,025 млрд грн, власний капітал знизився на 22,75% - до 13,971 млрд грн, статутний капітал зріс на 1,06% - до 16,689 млрд грн.

Читайте такожДержбанкам України потрібна докапіталізація на 12,5 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком наростив прибуток на 29,28% - до 198,616 млн грн.

Банк працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належить державі.