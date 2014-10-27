ЄБРР за п'ять років надав понад 300 грантів малого і середнього бізнесу України

Європейський банк реконструкції та розвитку, як один з ключових інвесторів проектів приватного сектора в Україні, за п'ять років видав 310 грантів підприємствам малого та середнього бізнесу на загальну суму 2 млн євро, повідомила прес-служба ЄБРР.

Банк найчастіше виділяв гранти на компенсацію консультаційних послуг з розвитку бізнесу, управління стандартами якості, маркетингу, бухгалтерії та фінансового обліку, інженерних та інформаційних рішень. Як підкреслила менеджер групи підтримки малого та середнього бізнесу ЄБРР України Катерина Рігг, з кожним роком попит на консалтингові послуги в Україні збільшується і, відповідно, зростає кількість звернень підприємців за грантами ЄБРР на часткову компенсацію вартості послуг консультантів. «У 2010 році ми надали 40 грантів, у 2011 - 60, у 2012 - 73, в 2013 - 76, а цього року лише за дев'ять місяців - 65. І до кінця року ми плануємо надати грантову підтримку ще кільком десяткам компаній, заявки приймаємо», - цитує Рігг прес-служба ЄБРР.

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Рігг підкреслила, що якщо раніше попит на консультації спостерігався переважно у великих містах - Харкові, Дніпропетровську, то в 2014 році дві третини грантових проектів реалізовувалися на підприємствах невеликих міст Львівської, Вінницької, Одеської, Харківської областей з чисельністю персоналу до 50 осіб. У галузевому розрізі найчастіше за консультаціями зверталися підприємства харчової промисловості, гуртової і роздрібної торгівлі, охорони здоров'я та електроніки.

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Довідка УНІАН. ЄБРР - один із найбільших фінансових інвесторів в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) на реалізацію 329 проектів. Група підтримки малого бізнесу (ГПМБ) допомагає підприємствам покращити результати діяльності та підвищити свою конкурентоспроможність шляхом залучення місцевих консультантів для вирішення конкретних бізнес-завдань підприємства (програма ділових консультаційних послуг - BAS), або шляхом залучення міжнародних експертів для впровадження передового управлінського досвіду на підприємствах з потенціалом майбутніх лідерів ринку.