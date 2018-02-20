У Києві вже нарахували 200 мільйонерів

Кияни подали 3,2 тис. декларацій про доходи за минулий рік.

Державна фіскальна служба в місті Києві на сьогодні прийняла від громадян 3200 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму задекларованого доходу 1,9 млрд гривень.

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Про це повідомила голова управління ДФС в місті Києві Людмила Демченко в інтерв'ю одному з телеканалів.

«На сьогодні у нас вже 3200 фізичних осіб подали декларації, у нас уже 200 мільйонерів, хоча торік було 100 мільйонерів», - сказала вона.

Демченко також повідомила, що фізичні особи можуть подати заяву на отримання податкової знижки.

«На сьогодні подано заявок на повернення 4 млн 900 грн, торік було подано заяв лише на 2 млн грн», - повідомила Демченко.

Як повідомляв УНІАН, деклараційна кампанія 2018 року стартувала з 1 січня, під час неї громадяни повинні декларувати доходи, отримані впродовж 2017 року.

Під час деклараційної кампанії 2017 року про свої доходи за 2016 рік прозвітували 513 тисяч українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становила 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує показник попереднього року. Зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, з військового збору - 226,5 млн грн.