Ситуація на валютному ринку: гривня подешевшала до долара на 6 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,07/27,10 грн/дол.

У вівторок, 20 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 27,07/27,10 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 6 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 33,41/33,44 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4780/0,4793 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,0753 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 336 угод на суму 176,70 млн дол.