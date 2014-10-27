ЄС задоволений виборами і готовий прискорити виділення Україні 760 млн євро

Європейський Союз підтверджує готовність прискорити виділення Україні 760 млн євро в рамках макрофінансової допомоги, заявляє постійний представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

„Щойно провів зустріч з керівництвом фінансового блоку Європейської Комісії, на якій ЄС підтвердив готовність прискорити виділення Україні 760 млн євро в рамках двох діючих програм марофінансової допомоги. На додаток до вже виділених 260 млн, Україна може отримати ще 500 млн євро вже в листопаді, якщо вчасно виконає узгоджені передумови”, - повідомляє у понеділок в Брюсселі місія України в ЄС.

За словами Єлісєєва, це є проявом „позитивної реакції” ЄС на дострокові парламентські вибори, які відбулися 26 жовтня в Україні. «Перша реакція – виключно позитивна. І вона проявляється не лише в схвальних політичних заявах керівництва інституцій та держав-членів ЄС”, - наголосив він.

Читайте такожСорос закликав МВФ надати Україні не менше $20 млрд і збільшити розмір виплат Український дипломат упевнений, що виконати узгоджені передумови для отримання фінансової допомоги дозволить швидке формування парламентської більшості та нового уряду.

Єлісєєв також повідомив, що Європейська Комісія вже розпочала технічну роботу з підготовки третього пакету макрофінансової допомоги Україні.