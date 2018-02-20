Гройсман визнав: влада після Революції гідності не змогла покращити життя українців

За словами прем'єра, прискорення реформ є найважливішим завданням уряду.

Української влади за чотири роки, що минули після Революції гідності, не вдалося забезпечити стійке економічне зростання і кардинально поліпшити якість життя громадян відповідно до потенціалом країни.

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Про це заявив голова уряду Володимир Гройсман на міжнародній зустрічі високого рівня з питань реформ в Україні.

"За чотири роки після Революції гідності вдалося нам кардинально змінити якість життя українських громадян? Ми мали бути самокритичними і сказати "ні". Ми поки що не змогли реалізувати амбітний план, який би забезпечив стійке економічне зростання, який відповідав би інтересам та можливостям України", - сказав прем'єр.

За його словами, прискорення реформ є найважливішим завданням уряду.

«Ми постали перед безпрецедентним викликом - ніхто ще не проводив таких масштабних реформ в умовах воєнної агресії», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України в 2017 році зріс на 2,2%. Урядовий прогноз економічного зростання на 2018 рік становить 3%. Раніше Гройсман презентував пакет з 35 економічних законопроектів, прийняття яких парламентом, за оцінкою уряду, дасть змогу прискорити економічне зростання в країні до 5-7% на рік.