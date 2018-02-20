Через "затримки" і "перевитрати": ЄС закриває модернізацію прикордонних пунктів на заході України

Стверджується, що реалізація проекту зазнала невдачі після затримок, прорахунків та перевитрат за участі місцевих посадовців і підрядників.

Європейський Союз закриває проект з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів, розміщених на заході України.

Про це повідомляє Reuters. "Програма була покликана допомогти інтегрувати економіку України із сусідніми країнами ЄС шляхом побудови або модернізації прикордонних пунктів на пропускних пунктах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. За даними ЄС, проекти були спрямовані на зменшення часу, необхідного для перетину кордону, та покращення митних процедур", - йдеться в повідомленні агентства.

Проект з оновлення шести українських пропускних пунктів на східному рубежі Євросоюзу був започаткований у 2014 році.

Відповідно до внутрішнього листування в уряді України та листування між Єврокомісією та Україною, наданого джерелом з урядової установи України, реалізація програми зазнала невдачі після ряду затримок, прорахунків і перевитрат за участі місцевих посадовців та підрядників.

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Речник Євросоюзу в коментарі Reuters сказав: "Після проведення нами оцінки ми дійшли висновку, що проекти не можуть бути завершені вчасно. Шість проектів перебувають у процесі закриття і невикористані кошти будуть компенсовані".

За словами високопоставленого європейського дипломата, залученого до справ в Україні, "існує певна втомленість в Україні. Люди незадоволені відсутністю реформ, особливо у галузі корупції (боротьби з корупцією). Справи застопорилися", проте ЄС продовжуватиме підтримку України.

Станом на кінець 2017 року жоден з шести проектів не був завершений, хоча Євросоюз надавав 29,2 млн євро на фінансування.