Через "затримки" і "перевитрати": ЄС закриває модернізацію прикордонних пунктів на заході України

16:42, 20 лютого 2018
Фінанси
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Станом на кінець 2017 року жоден з шести проектів не був завершений, хоча Євросоюз надавав 29,2 млн євро на фінансування / фото УНІАН

Про це повідомляє Reuters. "Програма була покликана допомогти інтегрувати економіку України із сусідніми країнами ЄС шляхом побудови або модернізації прикордонних пунктів на пропускних пунктах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. За даними ЄС, проекти були спрямовані на зменшення часу, необхідного для перетину кордону, та покращення митних процедур", - йдеться в повідомленні агентства.

Проект з оновлення шести українських пропускних пунктів на східному рубежі Євросоюзу був започаткований у 2014 році.

Відповідно до внутрішнього листування в уряді України та листування між Єврокомісією та Україною, наданого джерелом з урядової установи України, реалізація програми зазнала невдачі після ряду затримок, прорахунків і перевитрат за участі місцевих посадовців та підрядників.

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Речник Євросоюзу в коментарі Reuters сказав: "Після проведення нами оцінки ми дійшли висновку, що проекти не можуть бути завершені вчасно. Шість проектів перебувають у процесі закриття і невикористані кошти будуть компенсовані".

За словами високопоставленого європейського дипломата, залученого до справ в Україні, "існує певна втомленість в Україні. Люди незадоволені відсутністю реформ, особливо у галузі корупції (боротьби з корупцією). Справи застопорилися", проте ЄС продовжуватиме підтримку України.

Станом на кінець 2017 року жоден з шести проектів не був завершений, хоча Євросоюз надавав 29,2 млн євро на фінансування.

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Теги: #ЄС відмовився фінансувати модернізацію#модернізація кордону