Корупція заважає новій Україні: в Єврокомісії назвали реформи, які повинна провести наша країна

Представник Єврокомісії підкреслив, що Україна в рамках реформ повинна створити антикорупційний суд, провести приватизацію, анбандлінг «Нафтогазу» і створити ефективного оператора ГТС.

Україна в рамках проведення подальших реформ має створити антикорупційний суд, провести приватизацію, поліпшити управління державних компаній, провести анбандлінг національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і створити ефективного оператора газотранспортної системи (ГТС).

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Про це заявив генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства та розширення Крістіан Даніельссон на міжнародній зустрічі високого рівня з питань реформ в Україні.

«Корупція шкодить бізнес-клімату, інвестиціям та сприйняттю нової України. Створення антикорупційного суду є невід'ємною частиною реформ... Також важливо поліпшити роботу державного сектору - провести приватизацію і поліпшити управління держкомпаній», - сказав він.

Даніельссон наголосив на важливості продовження реформ в енергетиці, включаючи анбандлінг «Нафтогазу» і створення ефективного оператора газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, раніше державний департамент США закликав Україну подвоїти зусилля з проведення реформ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 20 лютого заявив, що українській владі за чотири роки, що минули після Революції гідності, не вдалося забезпечити стійке економічне зростання і кардинально поліпшити якість життя громадян відповідно до потенціалу країни.

Для продовження співпраці України з МВФ країні необхідно провести ряд реформ: забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортного паритету, створити Антикорупційний суд і забезпечити виконання бюджету на 2018 рік із дефіцитом не більш як 2, 5% ВВП.