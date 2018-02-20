Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО - Держказначейство

За словами голови відомства, вже третій рік поспіль отримані з окупованих територій кошти зараховуються на рахунки відповідних обласних військових адміністрацій.

Україна продовжує отримувати податкові платежі з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час щорічного публічного звіту.

«Податки платяться», - сказала Слюз, відповідаючи на відповідне запитання.

За її словами, вже третій рік поспіль отримані з окупованих територій кошти зараховуються на рахунки відповідних обласних військових адміністрацій.

Слюз повідомила, що торік Донецька область заплатила трохи більш як 1 млрд грн податків до державного та місцевих бюджетів, Луганська - дещо менше.

У той же час вона зазначила, що Автономна Республіка Крим і Севастополь податки до бюджетів України не сплачують, оскільки з березня 2014 року відрізані від системи електронних платежів Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року активісти і ветерани АТО організували торговельну блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема, перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді не раз закликали припинити блокаду через шкоду економіці України і неможливості поставок дефіцитного антрацитового вугілля, однак блокаду не було знято.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією зіткнення всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО. В уряді оцінювали втрати економіки України від торговельної блокади ОРДЛО в 1% ВВП.

У березні 2014 року в результаті невизнаного світовим співтовариством референдуму в Автономній Республіці Крим Україна втратила півострів, оскільки Кремль включив його до складу Російської Федерації. З 7 серпня 2014 року Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.