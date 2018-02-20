Скільки конфіскованих грошей Януковича залишилося в бюджеті: звіт Держказначейства

За словами голови відомства, розпорядники бюджетних коштів у 2017 році використали 14 млрд грн конфіскованих коштів Януковича.

Розпорядники бюджетних коштів у 2017 році використали 14 млрд грн з доступних для витрачання на цей період 22 млрд грн конфіскованих коштів екс-президента України Віктора Януковича.

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Про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час щорічного публічного звіту.

За її словами, на рахунки Держказначейства в минулому році надійшли кошти від спецконфіскаціі в розмірі гривневого еквівалента 29 млрд грн, при цьому бюджет на 2017 рік передбачав використання 22 млрд грн з цих коштів. «Касові видатки сстановили 14 млрд грн. Невикористані 8 млрд грн залишилися перехідними і можуть використовуватися в цьому році», - сказала Слюз.

За інформацією голови Держказначейства, в рамках рішення Кабінету міністрів кошти від спецконфіскаціі могли використовувати 11 розпорядників, включаючи міністерства внутрішніх справ, оборони, економічного розвитку і торгівлі, регіонального розвитку, аграрної політики і продовольства, фінансів.

Також Слюз зазначила, що, крім невикористаних 8 млрд грн у минулому році, в цьому році також можуть бути використані 7 млрд грн, не передбачені в бюджеті на минулий рік. «Якщо їх буде розподілено, і це буде передбачено Законом про державний бюджет, то казначейство виконуватиме ту норму, яка діятиме в цьому році», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд дол., заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол.