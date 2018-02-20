Голова Держказначейства впевнена у відсутності загрози дефолту для України

Видатки на обслуговування держборгу торік становили 110 млрд у гривневому еквіваленті.

Голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз впевнена у відсутності загрози дефолту для України.

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«Дефолту не буде на сьогоднішній день, тому що ми здійснюємо платежі відповідно до бюджетного розпису», - сказала Слюз у ході щорічного публічного звіту, відповідаючи на запитання про значне боргове навантаження України.

Голова Держказначейства нагадала, що державний і гарантований державою борг України на початок 2018 року досяг 2,1 трлн, а видатки на обслуговування боргу в минулому році становили 110 млрд у гривневому еквіваленті.

«Щодо дефіциту загального фонду держбюджету ми за межі норми не вийшли. Це означає, що ми менше запозичили», - додала Слюз, зазначивши, що в минулому році Україна не отримала очікуваного обсягу фінансування від Міжнародного валютного фонду, проте Міністерство фінансів запозичило необхідні кошти на покриття дефіциту загального фонду держбюджету на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трлн - в гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік та, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.

Згідно з Програмою управління державним боргом на 2018 рік, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за держборгом у 2018 році за рахунок коштів держбюджету в 305,9 млрд грн і планує в 2018 році запозичувати 231,961 млрд грн.