У НБУ розповіли, від кого залежить продовження санкцій проти «дочок» російських держбанків

Санкції щодо «Сбербанку», «ВіЕс Банку», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку» і «БМ Банку» введені в дію указом президента України від 16 березня 2017 року терміном на 1 рік.

Рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків, термін яких закінчується в березні цього року, в рамках чинного законодавства ухвалюється Радою національної безпеки і оборони і вводиться в дію указом президента України.

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Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Національного банку України, який в березні 2017 року на доручення РНБО запропонував застосувати санкції до цих структур. Санкції були згодом затверджені РНБО і введені в дію указом президента Петра Порошенка.

«Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про санкції» рішення про застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо юридичних осіб, які перебувають під контролем іноземної юридичної особи, ухвалюється Радою національної безпеки і оборони України і вводиться в дію указом президента України», - повідомили у прес-службі НБУ, відповідаючи на питання про наміри продовжити санкції щодо «Сбербанку», «ВіЕс Банку», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку» і «БМ Банку».

Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко 16 березня 2017 року своєю указом увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМБанк», терміном на 1 рік.

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

У грудні 2017 року Sberbank Europe AG (дочірня компанія «Сбербанку Росії») завершила операцію з продажу контрольного пакета акцій (99,9230%) українського «ВіЕс Банку» групі «ТАС», що належить бізнесмену Сергію Тігіпку. Решта структури залишаються у власності російських державних банків.