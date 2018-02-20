Держказначейство попереджає про можливі проблеми з фінансуванням низки бюджетних програм

Мінфін ще не затвердив паспорти низки програм у зв'язку з несвоєчасним отриманням проектів від розпорядників бюджетних коштів.

Державна казначейська служба України попереджає про можливі проблеми з фінансуванням низки бюджетних програм через незатвердження Міністерством фінансів паспортів цих програм у зв'язку з несвоєчасним отриманням проектів від розпорядників бюджетних коштів.

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Про це повідомила голова Держказначейства Тетяна Слюз, коментуючи заяву Мінфіну про призупинення фінансування бюджетних програм з незатвердженими паспортами, яких на 14 лютого було 50%.

За її словами, з 14 лютого ситуація змінилася, проте щодо низки бюджетних програм Мінфін ще не затвердив паспорти у зв'язку з несвоєчасним наданням документів розпорядниками бюджетних коштів. «Це стосується всіх витрат, і заробітної плати в тому числі. У головних розпорядників бюджетних коштів фізично був час до 31 січня, як це передбачено Бюджетним кодексом. Вони повинні були подати проекти відповідних бюджетних документів», - сказала Слюз.

Голова Держказначейства зазначила, що така ситуація повторюється з року в рік, і з вини розпорядників можуть бути затримки з фінансуванням бюджетних витрат. «Військовослужбовець, який воює в АТО, не зрозуміє, чому немає грошового забезпечення. Станом на сьогодні у Міноборони затверджено всі 100% паспортів. Але на 15 лютого жоден паспорт Міноборони не було затверджено», - додала вона.

Слюз також зазначила, що станом на сьогодні, наприклад, затверджено не всі паспорти по Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціальної політики.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів 15 лютого заявило про припинення фінансування бюджетних програм з незатвердженими паспортами. За інформацією Мінфіну, на 14 лютого з 481 паспорта, що потребує затвердження цього року, до міністерства надійшли 395 (82%), 240 з яких (50%) - затверджено.

Держбюджет України на 2018 рік, прийнятий Верховною Радою 7 грудня, підписаний президентом Петром Порошенко і оприлюднений 30 грудня 2017 року, передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.