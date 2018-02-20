У ДФС немає даних про припинення фінансування ЄС модернізації кордону з Україною
Державна фіскальна служба заявляє, що у неї немає інформації про закриття ЄС проекту модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною і говорити про повернення коштів зараз некоректно.
Про це ДФС повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода".
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У фіскальній службі відзначають, що в листопаді-грудні минулого року відомство направило фінальний звіт про стан реалізації проектів у Спільний технічний секретаріат ЄС.
«На сьогоднішній день очікується зворотна інформація. З огляду на це, говорити про припинення проектів та необхідності повернення коштів передчасно і некоректно», - зазначають у відомстві.
Нагадаємо, раніше агентство повідомило, що Європейський Союз закриває проект з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів, розташованих на заході України.