В Atlantic Council попередили про небезпеку "значної девальвації" гривні

На думку експерта Atlantic Council, Україні потрібно щонайменше 15 мільярдів доларів міжнародних резервів, щоб утримувати певну валютну стабільність.

Відсутність програми МВФ для України може спричинити «значну девальвацію» національної валюти.

Про це експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд заявив в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

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«Україна, наразі, має близько 18 мільярдів доларів міжнародних резервів і, вважаю, їй потрібно щонайменше 15 мільярдів доларів, щоб утримувати певну валютну стабільність. Україна може розмістити 2-3 мільярди доларів євробондів, можливо, на ринку цього року, і, ймовірно, отримати ще 1 мільярд доларів», – зазначив Асунд.

Однак, на його думку, цього не достатньо. «Україну очікують виплати у 7 мільярдів доларів цього року, наскільки нам відомо. Можливо, трохи більше. І якщо Україна не матиме достатніх резервів, ми можемо побачити значну девальвацію», – додав він.

Довідка УНІАН: МВФ в березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

У той же час, в МВФ за підсумками роботи представників Фонду в Києві з 12 по 16 лютого закликали невідкладно розглянути законопроект про антикорупційний суд, а також виконати зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 млрд дол.