В Atlantic Council заявили про "великі шанси" України отримати п’ятий транш МВФ

На думку експерта Atlantic Council, в Кабміні та Верховній Раді є велика кількість людей, які розуміють важливість створення Антикорупційного суду.

Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд прокоментував нещодавню публічну заяву Міжнародного валютного фонду стосовно України, в якій було викладено рекомендації з реформ.

"Вважаю, дуже добре, що МВФ чітко і публічно заявив свою позицію", – зазначив Аслунд в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

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Він вважає, що "як правило, МВФ радше спілкується з урядом, аніж з громадськістю".

"Думаю, що їх спонукало до такої позиції усвідомлення того, що влада неодноразово невірно подавала їх погляди і вони не хочуть пережити це знову, тому вони звертаються до громадськості", - зауважив він.

Серед прикладів невірного інформування Аслунд назвав випадок в Давосі.

"10 січня Рон Ван Роден, голова місії МВФ, надіслав дуже чіткий лист голові адміністрації президента Ігорю Райніну, а після зустрічі президента Порошенка з Крістін Лаґард в Давосі просочилась інформація, немов, вона не знала про лист. Очевидно, що це - неправда", - наголосив аналітик.

"Серед вимог, які наводить МВФ, звичайно, одна є набагато більш важливою за все інше – це створення незалежного антикорупційного суду", - переконаний аналітик.

"Після початку судової реформи стало очевидним, що Україні потрібен один гарний суд, який справді працює. Це – надзвичайно важливо. За відсутності дієвого суду, українці виводять кошти на близько 5 відсотків ВВП щороку і Україна не отримує відповідних коштів у вигляді прямих закордонних інвестицій, адже інвестувати – небезпечно. Це – ключовий момент для економічного та соціального розвитку України", - зазначає аналітик.

Все ж Аслунд переконаний, що Україна має великі шанси отримати п’ятий транш МВФ.

Шанси на перемогу в питанні антикорупційного суду – значні, стверджує експерт.

"В уряді та парламенті є велика кількість людей, які розуміють (важливість реформи - Г.А.), тому, думаю, у нас є великі шанси перемогти", - наголосив він.