Емоційний тиск на валютний курс ущухне після виборів - банкір

Завершення парламентських виборів знизить емоційний тиск на валютний курс, а також сприятиме відновленню довіри до банків, вважає голова правління державного «Ощадбанку» Андрій Пишний.

«Будуть подолані занепокоєння і тривога, які намагалися розбурхати в українському суспільстві зовнішні сили. Скінчиться емоційний тиск на валютний курс. Почнеться відновлення довіри до банків», - сказав Пишний у коментарі УНІАН.

На думку банкіра, першочергове завдання нового парламенту - зробити українців інвесторами власної країни і при цьому утримати макрофінансову ситуацію за допомогою міжнародних фінансових інститутів, що дасть змогу підвищити довіру і з боку зовнішніх інвесторів.

Читайте такожГривня на міжбанку тримається на 13,12 за доларПишний зазначив, що результати виборів підтвердили вотум високої довіри українського суспільства до уряду і президента, а також чіткий курс країни на європейську інтеграцію, системні реформи.

«Найближчим часом буде підписано коаліційну угоду, яка розроблялася на основі Угоди про асоціацію. Не менш важливо швидко і гідно пройти кадрову епопею. Країна готова до реформ. Реформ непростих, болючих, але життєво необхідних», - додав банкір.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України. За результатами обробки Центральною виборчою комісією 55,28% електронних протоколів дільничних виборчих комісій, 5-відсотковий бар'єр долають партії «Народний фронт» - 21,6%, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,45%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11,2%, «Опозиційний блок» - 9,79%, Радикальна партія - 7,34%, «Батьківщина» - 5,65%.