Україна поки не досягла остаточної домовленості з МВФ щодо антикорупційного суду – Мінфін

За словами міністра фінансів, в цілому візит технічної місії Фонду з 12 по 16 лютого був результативним.

Візит технічної місії Міжнародного валютного фонду з 12 по 16 лютого в цілому був результативним, проте остаточна домовленість з питань створення антикорупційного суду та енергетичної реформи поки що не досягнута.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів, коментуючи візит групи експертів МВФ до Києва.

«Я вважаю, що ця місія, цей візит був результативним», - сказав міністр.

За його словами, представники технічної місії МВФ обговорювали з представниками української влади кілька питань.

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«По деяких ми просунулись досить активно. По деяких, наприклад, по антикорупційному суду, по питанню енергетики - енергетичної реформи - є певний прогрес, але остаточної домовленості не було досягнуто», - додав Данилюк.

У той же час, він підкреслив, що робота з МВФ продовжується, та висловив сподівання, що вона продовжиться і надалі, для чого уряд у співпраці з парламентом прийме ряд необхідних та потрібних насамперед для України рішень.

«Я сподіваюся, що ми і далі будемо рухатися шляхом реформ, і нас будуть підтримувати наші колеги», - зазначив міністр.

Довідка УНІАН: МВФ в березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

У той же час, в МВФ за підсумками роботи представників Фонду в Києві з 12 по 16 лютого закликали невідкладно розглянути законопроект про антикорупційний суд, а також виконати зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 млрд дол.