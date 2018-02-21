Скільки сьогодні коштує валюта: Нацбанк опустив гривню до долара, але зміцнив до євро

Офіційний курс НБУ на 21 лютого: 100 USD – 2707.2945 грн; 100 EUR – 3340.8014 грн; 10 RUR - 4.7900 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2707.2945 (20 лютого – 2701.1922)

100 EUR -3340.8014 (20 лютого – 3352.1795)

10 RUR – 4.7900 (20 лютого – 4.7941)

У вівторок, 20 лютого, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,06 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 2 копійки в порівнянні з рівнем відкриття торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,31/33,35 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0729 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 558 угод на суму 321,12 млн дол.