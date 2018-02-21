Українська «дочка» російського ВТБ припинила співпрацю з Visa

Карти зазначеної платіжної системи працювати не будуть.

Український дочірній банк російського державного «Внешторгбанка» - «ВТБ Банк» - відсьогодні, 21 лютого, припиняє співпрацю з міжнародною платіжною системою Visa, у зв'язку з чим карти зазначеної системи не працюватимуть.

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"Шановні клієнти! Просимо вас взяти до уваги, що з 21 лютого 2018 року «ВТБ Банк» припиняє співпрацю з міжнародною платіжною системою Visa», - повідомляється на сайті фінустанови.

За інформацією банку, з 21 лютого обслуговування карт Visa буде повністю припинено, проте клієнти зможуть користуватися платіжними картками міжнародної платіжної системи Mastercard без відкриття нового карткового рахунку.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському державному «Внешторгбанку». Банк завершив 2017 рік зі збитком 4,112 млрд грн.

До 16 березня 2018 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.