НБУ з червня почне впровадження нового нормативу для банків

З 1 червня розрахунок нормативу коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) буде здійснюватися в тестовому режимі, а з 1 грудня норматив LCR стане обов'язковим до виконання.

Національний банк України з 1 червня впроваджує новий норматив для банків - коефіцієнт покриття ліквідністю LCR - з метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності.

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Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Введення LCR в Україні - це важливий крок в гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС і рекомендацій Базельського комітету. Наступним кроком у цьому напрямі буде введення ще одного нормативу - коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а також ухвалення нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності», - цитуються в повідомленні слова заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової.

У повідомленні зазначається, що коефіцієнт покриття ліквідністю - це співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відпливу коштів з банку впродовж 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності, характерних для кризових періодів, коли відбувається значний відплив коштів клієнтів.

Згідно з нормами ЄС, значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначено НБУ за результатами тестових розрахунків.

«З 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься в тестовому режимі, який триватиме 6 місяців. З 1 грудня 2018 року норматив LCR стане обов'язковим до виконання. Банки розраховуватимуть його щодня і звітуватимуть НБУ щомісяця», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під час очищення банківської системи України Нацбанк з початку 2014 року визнав неплатоспроможними понад 80 фінустанов, які передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. За цей період фонд виплатив вкладникам банків близько 80 млрд грн відшкодування.

Довідка УНІАН. LCR - коефіцієнт ліквідності, розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007-2008 років. З 2015 року норматив є обов'язковим для банків країн ЄС відповідно до положень CRR/CRD IV. На сьогодні LCR введено в 45 країнах світу, зокрема й в тих, які не є членами Базельського комітету з банківського нагляду.