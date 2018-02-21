В обмінниках подешевшала валюта

Вартість долара в обмінниках Києва знизилася до 27,10 грн, євро - до 33,70 грн. Продати долари можна по 27,05 грн, євро - по 33,50 грн.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 21 лютого становить 27,10 грн, євро - 33,70 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 27,05 грн, євро - по 33,50 грн.

У вівторок, 20 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 27,20 грн, євро - 33,90 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, зміцнення гривні в останні тижні свідчить про домінування сприятливих чинників, під впливом яких у січні на міжбанківському валютному ринку зросла пропозиція валюти і знизився попит на неї.

Серед сприятливих чинників в НБУ назвали зростання надходжень валюти від нерезидентів у результаті придбання ними облігацій внутрішньої держпозики, відновлення пропозиції валюти з боку аграріїв і сприятливу зовнішню кон'юнктуру для металургії.

Крім того, як відзначили в НБУ, на стан валютного ринку вплинуло покращення девальваційних очікувань і зростання пропозиції валюти на готівковому сегменті ринку з другої половини січня.

Також в НБУ наголосили, що після переходу України на плаваючий обмінний курс в 2015 році такі зміни динаміки курсу є природними для валютного ринку України, якому властива певна сезонність.